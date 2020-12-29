‘Biz de mi dini kullanıyoruz?’

29 Aralık 2020 Salı

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde iktidar ve muhalefet kanadından yapılan konuşmalarda sık sık “Allah’tan korkun” ve “Siz Müslüman değil misiniz” cümlelerinin kullanılması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Muhalefet kanadından bazı milletvekilleri cümle içerisinde bu kelimelerin kullanılabileceğini savunurken, kimileri de bu sözlerin günlük yaşamda kullanılması ile dine zarar verildiğini söylüyor. Meclis koridorlarında muhalefete mensup milletvekillerinin kendi aralarında yaptıkları bir konuşma ise dikkat çekiciydi.

Demokrat Parti’nin dini kullanarak siyaset yaptığı dönemde, CHP’nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü’ye de mitinglerinde “Allah”, “din” ve “Peygamberin ismini” kullanması yönünde uyarı yapıldığını konuşan vekiller, “İsmet İnönü yapılan uyarılara rağmen daha çok hukuk devleti, yolsuzlukla mücadele ve vatandaş hakları ile ekonomi konuları üzerinde durdu. Miting sonrasında parti yöneticileri İnönü’ye ‘Allah’tan, Peygamberden bahsetmediniz Sayın Başkanım’ diyerek sitem etiler. İsmet İnönü ise ‘Konuşmamı bitirirken allahaısmarladık dedim ya’ diyerek yanıt verdi. Daha sonra da “Siz benden çok zor bir şey istediniz. Din ve Allah konusu o derece hassastır ki siz karşınızdakini dengelemek istersiniz, masum ve samimi bir beyanda bulursunuz. Bu sefer karşındakine daha çok imkân sağlarsınız. İstismar etme yoluna giderler, bunun sonu yoktur. Atatürk bunun için dinle devleti ayırdı, laiklik ilkesini getirdi’ dedi.

Bütçe görüşmelerinde olur olmaz ‘din’, ‘Allah’ ve ‘cehennem’ kelimelerinin kullanılması istismarın önünü açar. Biz de mi bu dili kullanıyoruz?” diyerek Meclis kürsüsünde konuşulan sözlere biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyorlardı. Milletvekilleri kendi aralarında bunları konuşurken, uygulayıp uygulamayacaklarını ise önümüzdeki konuşmalarda göreceğiz.

‘Altun ve AKP’lilerin çok okuması gerek’

İBB’nin düzenlediği Şeb-i Arus törenlerinde Türkçe Kuranı Kerim okunması başta İletişim Başkanı Fahrettin Altun olmak üzere AKP’lilerin tepkisini çekti. AKP’liler “Türkiye o baskıcı günlere dönmeyecektir” ifadelerini kullanarak tepkilerini dile getirirken, Türkçe Kuran okunmasına karşı gelinmesinin yurttaşlarda pek karşılık bulmadığı görülüyor. AKP’lilerin her alanda olduğu gibi bu alanda da kendine mağduriyet yaratma peşinde olduğunu belirten yurttaşlar, kendi aralarında “Kuranıkerim’in İngilizceye, Almancaya ve Fransızcaya çevirisi yapıldı. Bir Alman bu çeviriyi okuyunca, Altun’a göre dine karşı mı gelmiş oluyor? Bir Fransız, Müslümanlığı öğrenmek için Kuran’ın Fransızcasını okusa ve inanarak Müslümanlığı seçse günah mı sayılıyor? AKP’liler buradan da kendine mağduriyet yaratma peşinde ama bıraksınlar da insanlar dinini anladıkları dilden öğrensin ve yaşasın” diye konuşuyorlar.

Sosyal medya hesaplarından da Altun ve AKP’lilere tepki gösteren yurttaşlar Mevlana’nın sözlerine gönderme yaparak, “Mevlana, ‘Ne olursan ol, yine gel. İster mecusi, ister putperest, tövbeni bin kere bozsan da yine gel’ diyerek dindeki kolaylıktan bahsediyor. Altun ve tepki gösteren AKP’lilerin bunları özümseyebilmesi için daha fazla kitap okuması ve dirsek çürütmesi gerek” ifadelerini kullanıyor.

Bahçeli’nin hedefinde Hazine yardımı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “HDP’nin kapatılmasına” yönelik açıklamasının ardından kulislerde “İktidar, HDP’yi nasıl kapatacak? Bir siyasi parti kapatıldıktan sonra yenisi açılıyor, bu çözüm olacak mı” soruları tartışılmaya başlandı. Bahçeli’nin anayasa değişikliğine gidilebileceğini anımsatmasının ardından yapılmak istenen düzenlemede, HDP’nin Hazine’den aldığı yardımların da kesilmesi yönünde adım atılmasının konuşulduğu belirtiliyor.

Siyasi Partiler Yasası’na göre, son seçimlerde yüzde 11.7 oy alan HDP’ye, 54 milyon 588 bin TL’lik Hazine yardımı yapılırken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte uyum yasalarının da çıkarılması zorunluluğu doğmuştu. İktidar bu kapsamda başta Siyasi Partiler Yasası olmak üzere seçim yasaları üzerinde de bir düzenlemeye gitmek istiyor. Gelecek yıl itibarıyla AKP ve MHP’nin uyum yasalarıyla ilgili ortak bir çalışmaya imza atması beklenirken, Hazine yardımlarıyla ilgili de bazı maddelerde düzenleme yapılmasının planlandığı ifade ediliyor. AKP ile MHP’nin yapmak istediği değişiklikle “Terör örgütü ile iltisakı tespit edilen siyasi partiler Hazine yardımı alamazlar” hükmünün eklenebileceği söyleniyor.