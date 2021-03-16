‘Damat’ parti yönetimine mi girecek?

16 Mart 2021 Salı

8 Kasım 2020’de sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden ve o günden bu yana ortalıklarda gözükmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 24 Mart’ta yapılacak. AKP 7. olağan kongresinde parti yönetimine girerek genel başkan yardımcısı olacağı belirtiliyor. AKP kulislerinde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefetin eleştirilerine karşı Albayrak’ın arkasında olduğunu göstermek istediği hem de parti içinde gittikçe güçlenen İçişleri Başkanı Süleyman Soylu’ya mesaj vermek istediği ifade ediliyor. Partiye yakın isimler Erdoğan’ın denge kurmaya çalıştığını belirtirken “Berat Albayrak’ın istifasının ardından örgütte kısmı olarak bölünme yaşandı. Berat Albayrak’a yakın isimlerin görevden alınmasında Süleyman Soylu’nun payının olduğu da sıkça dile getirildi. Yaşanan bu rahatsızlıktan dolayı Cumhurbaşkanımız kongrede dengeleme yapacak” dedi.

SP TABANI KENDİNDEN EMİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı ziyaret ve AKP İstanbul İl Başkanlığı’na Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Osman Nuri Kabaktepe’nin getirilmesi her iki partinin tabanında da “ittifak zorlaması” olarak kabul ediliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Cumhur İttifakı’na “kesinlikle sıcak bakmadığı” parti içinde bilinirken AKP’nin ise Asiltürk üzerinden ittifaka yakın bir ismi genel başkan yaptırmak için çalıştığı konuşuluyor. İktidarın Cumhur İttifakı’na yakın isimleri Saadet Partisi kongrelerinde destekleme kararı aldığı ve maddi olarak “kesenin ağzını açtığı” dillendilirken Karamollaoğlu’nun ise Cumhur İttifakı’na karşı olan Milli Görüş geleneğindeki isimleri kongrelerde seçtirmek için çalıştığı belirtiliyor. Öte yandan Osman Nuri Kabaktepe’nin AKP İl Başkanı seçilmesinin parti tabanında pek karşılık bulmadığını söyleyen Saadet Partili yetkililer, “Kabaktepe, teşkilata verdiği eğitimde sürekli iktidarı eleştiriyordu. AKP’ye il başkanı olarak hangi sözleri aldı bilmiyoruz. Ancak bizleri temsil etmediğini biliyoruz. Geçmişte bizimle oldu diye oy vermeyiz. Ülke hem ekonomik hem siyasi anlamda kötü durumda iken bizleri siyasi hesaplarına katmasınlar” dedi.