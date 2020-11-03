Kabinede üç bakanın değişeceği konuşuluyor

03 Kasım 2020 Salı

AKP’de kongre sürecinin sonuna gelinirken bu ayın sonunda genel başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede değişiklik yapacağı konuşuluyor. AKP kulislerinde konuşulanlara göre Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Çevre Bakanı Murat Kurum’u görevden alabileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın Albayrak ile arası kötü olan Soylu’yu görevden alma konusunda kararsız kaldığı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de fikrini alacağı belirtiliyor.

AKP’li bir kaynak, yaşanan oy kaybı nedeniyle Kürtlerin de oyunu alabilmek için Soylu’nun yerine daha ılımlı bir ismin getirilebileceğini belirtti.

Söz konusu kaynak, “Cumhurbaşkanımız, Süleyman Soylu’yu terörle mücadelede gösterilen başarı nedeniyle görevden almaya pek sıcak bakmıyor. Ancak yaşanan istifa krizi ve Soylu’nun DP’nin başına geçeceği iddiaları soru işaretleri yaratıyor. Görevden alınması sürpriz olmaz” dedi. Yine aynı kaynak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Çevre Bakanı Murat Kurum’un da yeni kabinede görev almayacağını, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Mehmet Özhaseki’nin kabinede görev alabileceğini belirtti.

AKP kulislerinde konuşulanlara göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yeni kabinede görevlerine devam edeceği ifade ediliyor. Yine kulislerde konuşulan iddialara göre görevden alınacağı söylenen Abdulhamit Gül’ün yerine Bülent Turan’ın getirileceği söyleniyor.

Prof. Yazıcı, Gelecek Partisi’yle siyasete girdi

İktidar partisi AKP’ye destek giderek azalırken bir dönem akademik çalışmalarda yer alan isimler de çeşitli partilerde siyasete atılıyor. Pazar günü Ankara’da yapılan Gelecek Partisi’nin 1. olağan kongresinde Ahmet Davutoğlu’nun çalışma ekibine giren isimlerden biri de 2007 yılındaki AKP’nin anayasa taslağını hazırlayanlardan Prof. Serap Yazıcı idi. Yazıcı’nın yine hukuk alanında çalışmalar yürüteceği belirtiliyor. Yazıcı, “2007 yılında bizden akademik olarak anayasa taslağını hazırlamamızı istediler ve biz akademik bir taslak hazırladık. O dönemde bizim üzerimize çok hücum edildi ve hatta sipariş üzerine taslağı hazırladığımız söylendi. Biz o dönemin koşulları doğrultusunda akademik bir taslak hazırladık. Ve Türkiye’nin ciddi ihtiyaçları üzerinden yazıldı. Taslağı hazırladığımız dönemde siyasete girmem konusunda da zaten bir teklif gelmemişti. Ben yine mesleğine âşık birisiyim. Şu anda Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda, üniversite, yargı ve parlamento kendisinden beklenen şeyleri yerine getiremiyor. Ahmet Davutoğlu’ndan bana teklif gelince biz de destek için taşın altına elimizi koyduk. 2007’deki düşüncemiz hukukun üstünlüğü, demokrasinin gelişmesi ve insan haklarından yanaydı. Bugün de aynı düşüncede ve noktadayım” diyor.

Kemalist harekete yoğun ilgi

4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının ardından, 19 Mayıs 2014’te PKK kamplarını gözetleyen Türk askerlerini esir alarak Bağdat’a götürmeye çalışan bir ABD’li Albay ve 5 CIA personelini esir alan emekli Kurmay Albay Aziz Ergen’in de kurucuları arasında yer aldığı “Türk İstiklal Platformu” büyük ilgi görüyor. Partiler üstü bir anlayışla ve Kuvayi Milliye ruhuyla Kemalist bir hareket olarak tanımlanan platform, üç ayda 17 bini aşkın üyeye ulaştı. 30’a yakın il ve ilçede örgütlenen platform adına konuşan Aziz Ergen, “Bu platform, geçen günlerde yitirdiğimiz Metin Aydoğan, Çetin Yetkin ve benim tarafımdan oluşturuldu. Amacımız, Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında Kemalist kadın ve gençleri bir araya toplayarak yarım kalan Cumhuriyet devrimlerini tamamlamak” dedi. Ergen, hareketin arkasında herhangi bir siyasi parti ya da dernek bulunmadığını da söyledi.

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