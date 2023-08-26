Saray, icraatlarıyla kendi bindiği dalları kesiyor
Bugün Büyük Taarruz’umuzun
yıldönümü olmasının verdiği
moral değerlerimizi her zaman
için geçerli olmak üzere, kendi
kendimize moral vermek üzere
atılmış bir başlık olduğunu sanmayın.
Saray’ın iktidarını ayakta tutmak
üzere atmakta olduğu adımları
soluksuz sürdürmek isterken
kaynaklarını, yollarını tüketmiş olarak,
sonuçta elindeki silahların geri
teper olmasına bakarak söylemeye
çabalıyorum...
Bu yılın 26 Ağustos’una
iktidarları adına “Deniz bitti, yapı
paydos” günlerinde girmiş oluyor
gibiyiz... Uzatmalar için bile
yeterli rüzgârı bulabileceklerini
gözlemleyebilmek çok zor. Rusya,
Azerbaycan, Katar, Suudiler, çok
ama çok palazlandırılmış tarikatlar,
cemaatler... Hangi yandaki
gelişmeleri akıl, mantık süzgecinden
geçirmeye çalıştığımızda...
Tükenmişlik sendromunun gerçekleri
ile yüzleşiveriyoruz... Bu ülkenin
birkaç vurgunculuk, haksızlık,
hukuksuzluk paydaşları, bir avuç güç
odaklarını bir yana koyduğumuzda...
Yandaşlıktan pay alarak ayakta
kaldıklarını, kalacaklarını hâlâ
ummaya çalışanlar da içlerinde, bu
ülkenin yüzde 90’ların üstündekiler
için geçerli olan yaşayabilme koşulları
ağırlaştıkça ağırlaşıyor. İnsan gibiyi
unutun, ot gibi yaşayabilmek için bile
çok emek vermek, çok çalışmak,
çokça bedeller ödemek gerek.
Ortada çalışabilme koşulları da
bulunamadığından, bir o yana bir bu
yana savrularak ayakta durabilme
çabası içinde, sadece insan olarak
değil tüm canlılar için geçerli olduğu
üzere, bir o yana bir bu yana
savrulup duruyoruz...
İşimiz gereği, öğrenmenin de
ötesinde, sonuçları ile anlamak,
kavramak zorunda olduğumuz
ülkemize, elbette bizi en çok
etkileyenleri ile dünyayı izlemeye
çabalarken nefes verecek bir tanesi
ile bile yüzleşemiyoruz... En kötüsü
de içimizi karartan en güncel, en
yenileri ile taze haberlerimizin,
yıllardır yüzleştiklerimizden içerikleri
ile en küçük bir olumlu değişiklik
içermemeleri. Yerler, kahramanları,
mağdurları, ezenleri ezilenleri ile
cephelere baktığımızda, sendikacıların
ağzı ile “yöntem hep aynı yöntem”
sonucuna ulaşıveriyoruz..
***
Bizim, çok ama çok uzun yıllardır,
rahat bir soluk alamamış olmanın
darboğazında, öfkeli, çaresiz
olmamızın sonucu acısını, en çok
gerçeğinde başarılı olmalarını
istediklerimize kızmamız ne kadar
doğalsa. Gerçeğinde bize bütün
bu acıları yaşatanların da işlettikleri
çarklarını artık işletemez noktalara
düştüklerini de göremememiz de o
kadar doğal. Umutlandığımız son
seçimler öncesi, tek adam rejimi adına
yapılan haksızlık, hukuksuzluklarda
militanca rol üstlenen kilit icraatların
başlarını çekenler seçim kampanyaları
süreçlerinin her adımında pervasız
haksız hukuksuz icraatların
sorumluluklarında da başı çekmeyi
seçtiler.
Var oluşlarını, güçlerini, gönüllü
otoriterliğe bağlamış, haksızlık
hukuksuzlukların, keyfe keder
yasakların odağında olmak...
Eylemlilikleri içinde seçim gecesine
kadar sürdürdükten sonra, siyasete
çekilmeleri ile dönemin çok çarpıcı
ağır haksız, hukuksuz uygulamaları
ile hesaplaşılmasını da bir tür
boşluğa atmış oldular. Gerçekliğe
bakarsak seçim öncesinin haksızlık,
hukuksuzlukları ile hesaplaşma
havada kaldı. Tek adam rejimi ile yola
devam, kuşkusuz pek çok yanlışları
olsa da seçim ittifakı cephesinin
siyasi liderlerinin üstünde kaldı.
Genel kimlik eksikliğimiz kötü giden
her iş, sonuç için suçu en kolay
üzerlerine atabileceklerimize kızmak
değil midir?
Sanki Saray, tek adam rejimi
zafer mi kazandı? Zafer kazanmış
olsa, kazanmanın keyfi, başarısı ile
biraz olsun özgüvenli, daha olumlu
bir siyasal çizgide, yürüyüşle, yola
çıkması gerekmez miydi? Bu fren
tutmaz öfke, intikam krizi neyin
göstergesi? Yargı, hak hukuk
işlemezliğinde eskisini mumla aratan
yeni yeni icraatlar... Nokta konulamaz
kin, öfkenin ürünü icraatlar... Saray,
icraatlarıyla kendi bindiği dalları
kesmiyor mu?
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