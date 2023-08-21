21 Ağustos 2023 Pazartesi

Teknolojinin henüz bu kadar gelişmediği ve çocukların elinde henüz akıllı telefonların değil, plastik topların olduğu günlerde bakkallarda sporcu kartları satılır ya da sakızlardan futbolcu fotoğrafları çıkardı.

İşte o dönemlerde sokaklarda oynayan çocuklar, çıkan futbolcular arasında hep en çok gol atan kimse mahalle maçlarında o olur ve attıkları gollerin ardından o ismi haykırarak gol sevinci yaşarlardı.

Şimdi ne sokak aralarında yapılan mahalle maçları ne de sakızlarda çıkan futbolcu kağıtları kaldı ama öyle bir adam geldi ki bu diyara her çocuk onun adını haykırmaya başladı öyle ki henüz anne - baba demeyi yeni öğrenen bebekler onun ismini bağırıp iki elini kulaklarının arkasına götürüp onun gol sevincini yaşamaya başladı, arabada yolculuk yaparken sıkılan bebekler onun gol şarkısı çalınca sakinleşmeye başladı... Kim mi bu 7'den 70'e herkese kendini hayran bırakan adam... Tabi ki Mauro Icardi...

Bu topraklara her zaman büyük golcüler gelmiş her zaman bu topraklarda büyük golcüler yetişmişti ama bu çok başka... Taraflı tarafsız herkesin 'Çok başka bir adam' dediği bu Arjantinli çocuk kendisine kucak açacak, onu olduğu gibi kabullenip yaptığı hatalarda bile yanında olabilecek bir yuva aradı durdu. Ve o yuvayı bulduğunda öyle bir mutlu oldu ki onu sevenleri hiç üzmedi...

Şimdi etrafta Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı ya da hangi takımı destekleyen varsa 'Bu adamı bir canlı izleyeyim' diye maça gitmek istiyor.

İyi ki geldin bu topraklara, iyi ki gelecekte futbolcu olmak isteyen miniklere nasıl golcü olunuru gösteriyorsun... Seni izlemek gerçekten insanı çok mutlu ediyor... Umarım futboldan sıkıldığın ve 'Artık topa vurmayacağım' dediğin güne kadar seni izlemekten bizi mahrum bırakmazsın...

Teşekkür ederiz Mauro Icardi...