Vargas'ın erkek kardeşi değil Santarelli lazım!

13 Eylül 2023 Çarşamba

'Filenin Sultanları' geçen hafta Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandırmış ve tarifi zor bir mutluluk yaşatmıştı. Bu alınan tarihi başarı ile bütün ülke sultanların gösterdiği mücadele ile ilgili sevinçten gözyaşlarına engel olamamıştı.

Yaşanılan muhteşem zaferin üzerinden çok geçmeden 'Bizim Çocuklar' önce Ermenistan karşısında Eskişehir'de oynanan Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesinde 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Ardından Almanya'da Japonya ile yapılan özel mücadelede sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Oynanan bu iki karşılaşmada da 'Bizim Çocuklar'ın gösterdiği performans sultanların yaşattıklarının aksine kimse tarafından beğenilmedi. Ortaya konulan oyun sonrası Stefan Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu. İşin ilginç tarafı Ermenistan ile Eskişehir'de berabere kalınan maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz, "Eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Neyi eleştiriyorlar? 8-10 pozisyona girdik, onları gole çeviremedik. Bunları mı?" diye cevaplamış; hatta "Oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptı oyunu çevirmek için. Bu nedenle onları eleştiremem" demişti.

Bu açıklamaları takiben Japonya karşısında alınan mağlubiyetin ardından konuşan Kuntz bu kez, "Her mağlubiyet insanı üzer. Hem rakibi hem de sahada denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek. Kulakları tıkamaktansa, gözleri açmak çok daha önemli. Hırvatistan maçına çok daha iyi, çok daha hazır çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maçın önemi tam olarak bu" demiş ve eklemişti "Fizik olarak oyunculara yardımcı olamıyoruz, bunu kulüplerinde geliştiriyorlar. Biz onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Bazı oyuncular buna çok önem vermiyorlar belli ki! Ama bazı oyuncular ise üzerinde çalışıyor ve bunu çok ciddiye alıyor" demişti.

Hatırlatmakta fayda var milli takıma oyuncu seçimini Stefan Kuntz yapıyor ve kadroya alınan futbolculardan kendisi sorumlu. Tekrar hatırlatmakta fayda var Ermenistan maçı sonrası oyuncu davetlerine ilişkin Rıdvan Yılmaz'ın kadroya alınmaması sorusuna, "İstikrar konusunda davet etmeyip de davet edebileceğimiz kimler olabilirdi? Rıdvan, şu anda Glasgow Rangers'da bir kere kadroya girmedi. Sonuçta sizin verdiğiniz örnek önce sorduğunuz sorunun tezatı oldu. Çünkü, Rıdvan hiç kadroya giremeyen bir oyuncuyken siz aslında istikrar istediniz" cevabını veren de yine Stefan Kuntz...

Milli takımın oynadığı oyun ortada... Gösterilen performanstan kimse memnun değil... Avrupa Şampiyonası'na bu gruptan katılmak büyük bir başarı değil ve asıl önemli olan gittiğimizde orada ne yapacağımız... Ama ortada tek bir gerçek var, 'Filenin Sultanları'nın tarihi başarısından sonra Kuntz'un yaptığı, "Vargas'ın erkek kardeşi var mı?" esprisinin aksine bu takımı daha iyi oynatacak ve başarıya götürecek Vargas'ın erkek kardeşi değil Santarelli'nin ikizi var mı?