Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lucescu: Önce insan
Tuğrul Akşar
Son Köşe Yazıları

09.04.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bazı hayatlar vardır; başarıların gürültüsüyle değil, dokundukları kalplerin sessizliğiyle ölçülür. Mircea Lucescu’nun hikâyesi tam olarak böyleydi. 1945’te Bükreş’te başlayan yolculuğu, 2026 baharında bir vedaya dönüştü. Ama bu bir son değildi. Geride kupalardan çok daha kalıcı bir miras bıraktı: Akılla yoğrulmuş bir futbol felsefesi ve insanlıkla örülmüş bir karakter. O, sahaya yalnızca teknik direktör olarak çıkmadı; bir düşünce, bir vicdan ve bir mimar olarak çıktı. Takım kurmadı, zihin inşa etti. Disiplini korkuyla değil saygıyla, başarıyı yıldızlarla değil organizasyonla kurdu. “Agresifliğe organize sabır eklemek” sözüyle modern futbolun en zor sırrını anlattı. Oyuncularına oyunu sadece oynamayı değil, okumayı öğretti. Sahada onun takımları kalabalık değil, tek bir zihin gibi hareket ederdi.

Galatasaray’da ekonomik krizdeki bir kadroyu devraldı, transfer bombaları yerine dönüşüm tercih etti. Sınırlı bütçeyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline taşıdı. Paranın değil aklın kazanabileceğini gösterdi. Shakhtar’da 12 yılda kulübü yeniden yarattı; 2009 UEFA Kupası zaferinin ötesinde, düşük maliyetle aldığı gençleri dünya yıldızı yaparak kulübü ekonomik bir güç haline getirdi. Beşiktaş’ta ise rekor puanla şampiyonluk getirerek metodunun tesadüf olmadığını kanıtladı. Toplam 30’dan fazla kupa kazandı. Ama asıl büyüklüğü rakamların ötesindeydi. Futbolu maliyet yarışı olmaktan çıkarıp verim sanatına dönüştürdü.

O’nu asıl eşsiz kılan ise büyük aklın ardındaki derin insanlıktı. Maç sonrası ter içindeki Sergen Yalçın’a pardösüsünü veren adam, son milli maçta Hakan Çalhanoğlu’nu sarılıp öpen usta... Altı dil bilen, kitap okuyan, tiyatroya ve üniversiteye yönlendiren entelektüel... İyi futbolcu yetiştirmekle iyi insan yetiştirmeyi aynı şey sayan nadir hocalardan biri. Türkiye’de sakinliği bazen yanlış anlaşılsa da o, gürültüye kapılmadı. Rakiplerini küçültmedi, saygıyı hiç bırakmadı. Galatasaray’dan ayrılırken “İsterseniz istifa edeyim” diyebilen ender karakterlerden biriydi. Tribünlerde yükselen “I love you Luce” tezahüratları bir başarıya değil, bir sevgiye aitti. Çünkü o, futbolun skorla değil duyguyla da oynandığını hatırlatan son büyük centilmenlerden biriydi. Mircea Lucescu önce insandı, sonra futbol insanı. Yeşil sahalarda nadir görülen sessiz bir derinlikti. Eksiklerden yakınmak yerine var olandan yeni bir bütün kuran usta bir zihindi. Işıklar ve huzur içinde uyusun. Bıraktığı ışık, bir omuzda ısınan pardösüde, bir vedada saklı sarılışta ve sahada hâlâ yaşayan o organize sabırda devam edecek.

İlgili Konular: #galatasaray

