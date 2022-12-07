Milli vizyon öyle mi?

07 Aralık 2022 Çarşamba

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısına karşılık AKP Genel Başkanı Erdoğan da Şanlıurfa’da bir toplantı yaptı.

Yanında türkücü İbrahim Tatlıses vardı... Tatlıses’in ezgileri ile meydanlarda ve toplantılarda konuştu:

“… Elin birilerini toplamış, etmiş, uyuyanlar mı ararsın... Biz Şanlıurfa’da zihin devrimi yapacağız... Vizyon orada değil vizyon burada” dedi.

“ABD’de şunlar kim... Bize yerli ve milli zihniyet lazım...” diye devam etti...

Oysa, AKP’nin kurulduğu günden bu yana yol haritasını yeryüzünün en “gayri milli” insanı, para spekülatörü George Soros’a bağlı STK’ler hazırlamıştı.

Yerli ve milli AKP, okullardan andımızın kaldırılması, milli bayramların stadyumlarda kutlanmasının yasaklanması, şehitlik ve gazilik kavramlarının sorgulanması, kahramanlık olgusunun tartışılması gibi bir dizi gayri milli yol haritasını harfiyen uygulayarak iktidarını korudu.

Yine gayrı milli Londra bankerlerine tefeci faizinin bile üzeride borçlanma ile Cumhuriyet tarihinin en büyük borcuna imza attı...

Gayri milli sermayeye ülkenin en değerli kuruluşlarını haraç mezat sattı...

Milli parayı pula çevirerek, Türk Lirası’nı değersizleştirip Türkiye’de dövizin krallığını ilan etti.

Türk malları, Türk hizmetleri, evleri, arsaları, milli servete ait ne var ise Arap şeyhlerine ve cebinde dövizi olan gayrı milli fırsatçılara peşkeş çekildi..

Saray’ın millilik hassasiyeti samimi değil...

Enflasyon kâbusunu zincir marketlerin üzerine yıkan,

“Sorumlusu biz değiliz, iktidardır” diyen market yöneticisini doğduğuna pişman eden,

Neden oldukları hayat pahalılığını bile “vatan-millet” edebiyatı yaparak halkı aldatmaya çalışan,

Yani her durum ve ortamda milli duruşun içini boşaltan, sahte milliyetçilik yapan Cumhur İttifakı’ndan başkası değil...

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5’Lİ ÇETE VE KILIÇDAROĞLU’NA OPERASYON...

Kılıçdaroğlu’nun adaylık meselesi tartışılıyor...

Bu tartışmayı -samimiyetle yapanların dışında- ağırlıklı olarak Saray medyası körüklüyor.

Bazı anket şirketleri de özellikle yanıltıcı bilgi veriyor.

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Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemeye yönelik “5’li çete” iddiaları var. Bana gelen bilgiler, CHP liderine yönelik olumsuz algı yönetimini, daha çok bu oluşumun medya grubundaki hâkim isimleri yaptırıyor.

Zaten Saray’a diğer dördünden daha yakın olan bu grubun patronu; pvc pencere sistemleri, enerji, inşaat, boru işlerinden sonra medyaya soyundu... İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığından bu yana Erdoğan’a en yakın isim...

Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın diye özel olarak uğraşıyor...

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Sandıkta hile olmaz ise TBMM’de sandalye sayısındaki üstünlük önümüzdeki seçimde muhalefete geçecek...

Peki cumhurbaşkanı kim olacak?

Daha önce yazdım; Saray, Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini gördüğü için Erdoğan’ı ülkenin yaşadığı tüm sorunlardan muaf gösterip yeniden başkan seçtirmeye çalışıyor...

Yani Meclis’i kaybedip başkanlığı kazanan bir Cumhur İttifakı...

Bu nedenle Millet İttifakı’nın adayı Cumhur İttifakı için de hayati önemde...

Peki Millet İttifakı, 6’lı masa kimi seçecek?

Ben şundan eminim; 6’lı masanın etrafındaki tüm parti liderleri ikinci bir şans olmadığı için en doğru kararı vereceklerdir.

Bugüne kadar belediye seçimlerinde hata yapmayan, Saray’ın tüm dağıtma operasyonlarını boşa çıkaran demokrasi ittifakı, cumhurbaşkanı seçiminde de hata yapmayacaktır.

O masada ülkenin kaderinin oylandığının herkes farkında...

Ve son bir not; cumhurbaşkanı adayı oyçokluğu ile değil oybirliği ile belirlenecek. Aday kim olacaksa o aday tüm muhalefet bileşenlerinin arkasında duracağı, laf kondurmayacağı, her ortamda savunacağı aday olacak...