Yaşasın edebiyat!

16 Mart 2025 Pazar

Buyruk geldi. “Silkeleyin şunları!” Yandaşlar, troller hücuma geçti. Silkele, silkele boşuna! İstediğin kadar silkele, insanın özünü yok edemiyorsun! Sonradan görme, şan şöhret, güç itibar tutkunu kifayetsiz muhterisler silkeledikçe, kendi eğreti takıları, pulları döküldü. Gerçek yüzlerini millet açık seçik gördü! Silkelenenler ise her gün milletin gözünde daha çok güçlendi. Zaten hukukun işlemediği, hakların keyfi olduğu bir ortamda başka türlüsü olamazdı. Biz en iyisi önümüze bakalım.

ROMAN VE ÖYKÜ GÜNLERİ

Önümüzde heyecan verici günler var! Başlıktan anlamışsınızdır edebiyatla dolu günler.

Cumhuriyet Kitap ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nde dört gün sürecek (20, 21, 22, 23 Mart) “Roman ve Öykü Günleri” düzenleniyor.

Düşünün, hayatımızda edebiyat olmasaydı, roman ve öykü olmasaydı nasıl da yoksullaşırdık. Yeryüzünün güzelliğini, iyiliğini, çirkinliğini, kötülüğünü nasıl kavrayabilir, nasıl sorgulayabilirdik hayatı? Birbirimizi nasıl tanıyabilir, farklı toplumlarla nasıl ilişki kurabilirdik? Soruları sonsuza dek çoğaltabiliriz.

Benim için edebiyat, tüm öteki sanatlar gibi insanı özgürleştirir, toplumları demokratikleştirir. Edebiyatın horlandığı, bilimin, eğitimin dinselleştirildiği, cehaletin yüceltildiği ülkemizde hukukun üstünlüğünün yok sayılmasına şaşmamalı.

Benim için edebiyat, tüm öteki sanatlar gibi özünde muhaliftir. İsyankârdır. Başkaldırır. Direnir. Haksızlığa, susmaya, boyun eğmeye, vasatlığa, sıradanlığa, kolaycılığa...

Edebiyat, benim için sığınaktır. Bu acımasız, şiddet ve haksızlık dolu dünyada ruhumu dinlendirebildiğim, sorularımı çoğalttığım, kendimi bütünleyebildiğim bir sığınak.

İşte dört gün boyunca bunlar tartışılacak. Açılışı Işık Kansu yapıyor. İlk günün konuşmacıları, Ayşe Kulin, Asuman Kafaoğlu, Belgin Bıyıkoğlu ve ben. Mart ayında kadınlara pozitif ayrımcılık doğaldır. Sonra 25 değerli yazarın katılımı ve birbirinden ilginç konular var. Tüm okurlar davetlidir. Bekleriz.

PEN ŞİİR ÖDÜLÜ

21 Mart Dünya Şiir Günü, PEN Türkiye Yazarlar Derneği’nin çabalarıyla her yıl dünyanın birçok ülkesinde kutlanıyor. Ülkemizde de her yıl PEN bir şaire ödül veriyor ve o şairin bir “şiir manifestosu” yazmasını istiyor.

Daha önce Ataol Behramoğlu, Kemal Özer, Özdemir İnce, Sait Maden, Sennur Sezer, Eray Canberk, Refik Durbaş, Afşar Timuçin, Güven Turan, Egemen Berköz, Cengiz Bektaş, Süreyya Berfe, Ahmet Telli, Erdal Alova, Türkan İldeniz, Barış Pirhasan ve Enis Batur’a sunulan ödülün bu yılki sahibi Hilmi Yavuz oldu.

Ödül gerekçesini yönetim kurulu şöyle açıkladı: “Türkçenin önde gelen şairi, düşünce insanı ve deneme yazarı Hilmi Yavuz’un şiir ve yazı birikimi edebiyatımız için benzersiz bir hazine. İşlek bir düşüncenin, imgelem gücünün ürünleri olan her yapıtıyla gündeme yeni konular getiren, tartışmalar açan ve ateşleyici kıvılcımlarıyla ilgi uyandıran Hilmi Yavuz yeni şiir kitabı Rüya Şiirleri’yle 2025 PEN Şiir Ödülü’ne de değer görüldü.”

2025 ŞİİR MANİFESTOSU

İşte Hilmi Yavuz’un yazdığı şiir manifestosu:

“Adorno, Auschwitz Toplama Kampı’nı Nazi soykırımının simgesi olarak görmekte haklıydı: Auschwitz’den sonra şiir yazılamaz sözü bunun için söylenmiştir:

Adorno, Nazilerin Avrupa’daki soykırımıyla, insanlık adına değer verilip yüceltilen ne varsa tümüyle yok ettiklerini ima eder. Güzellik, iyilik, doğruluk koyu bir karanlıkta görünmez olunca nasıl şiir yazılabilir ki? Doğrudur: Auschwitz, tarihi iblisleştirmiştir.

Tarihin acımasız ironisi: Nazi soykırımının mağdurlarını, bu kez bir soykırımın gaddarlarına dönüştürdü; mazlumlar zalim, acınasılar acımasız oldular.

Soralım şimdi: Gazze’den sonra şiir yazılamaz mı?

Ama yazılmalı: Dünyamızı, iğrenç çirkinlikleri, iblisçe kötülükleri ve budalaca yanlışları şiirin lirik varlığı arındırmıştır çünkü -ve arındırmayı elbette sürdürecektir.

Eluard ne demişti: Gece asla kör karanlık değildir. Bir yerlerde bir kibrit alevi varsa o alev şiirdir: -o lirik alevdir ki, dünyayı aydınlığıyla arındırır.

21 Mart Dünya Şiir Günü’müz kutlu olsun.”