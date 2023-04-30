Emeğinden başka serveti olmayanların sesi!

30 Nisan 2023 Pazar

1 Mayıs İşçi Bayramı, bu yıl her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Çünkü iki hafta sonra Türkiye’de AKP rejimi ve “Şahsım Devleti” oylanacak.

21 yıllık AKP dönemi öyle bir yıkım yarattı ki Türkiye’de gericilik şahlanırken alınteri ile yaşama tutunmaya çalışan emekçiler ezildikçe ezildi. Sadece bazı oranlara ve sayılara bakmak bile durumun korkunçluğunu ortaya seriyor.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre, 2022’de en az 1843 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Patronların, beşli çetelerin cepleri dolarken binlerce işçi ailesinin evine ateş düştü. AKP’nin iktidar yılları boyunca iş cinayetlerinde 30 bin 546 işçi hayatını kaybetti!

“Yerli ve Milli Ekonomi” denilerek Türkiye, buğday ithal eder duruma, dar gelirliler soğanı alamayacak hale getirildi. Ücretler yıldan yıla değil, aydan aya, hatta günden güne eridi, yasakçı uygulamalarla emek hareketinin önü kesildi.

2016-2018 arasındaki OHAL süreci ve sonrasında COVİD döneminde işten çıkarmalar artarken güvencesiz çalışma koşulları yüzünden çok sayıda işçi işini kaybetti, hak gaspına uğradı.

2022’de hayatını kaybeden işçilerin en az 64’ü çocuktu! AKP dönemi boyunca 14 yaş ve altında çalışırken ölen çocukların sayısı arttı.

Okulda olması gereken çocukların hakları ihlal edilip çalıştırılırken 60’lı ve 70’li yaşlarına geldikleri halde ağır işlerde çalışmak zorunda kalan işçiler de düşerek, zehirlenerek ya da trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2022’de 50 yaş ve üzeri en az 527 emekçi ölümü kaydedildi.

Tarım, eğitim, ticaret, büro, metal, taşımacılık, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında 108 kadın işçi ölümü kaydedildi. Tarımda sigortasız çalışan kadın işçi ölümlerinin çoğunlukla kaydı tutulmadığı için, çok daha fazla olduğu tahmin edilebilir.

İŞSİZ GENÇLERİN UMUDU YOK OLDU

Diğer yanda ise milyonlarca insan hiper enflasyona karşı işsizlik ile mücadele ediyor. AKP iktidarı döneminde işsizlik ortalaması yüzde 10’un üzerine çıktı.

Son verilere göre 15 ve üzeri yaştaki 1 milyon 648 bin kişinin iş bulma ümidi kalmadı. Üstelik bu sayının 352 bini 15-24 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor. Başka bir ifadeyle 100 ümitsiz işsizden 21’i genç!

DİSK Araştırma Merkezi’nin TÜİK verileriyle yaptığı çalışmaya göre, genç işsizliği AKP döneminde yaklaşık 5 puan arttı, her dört gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı ise yüzde 32.4...

YAŞASIN 1 MAYIS!

Böylesine yürek yakan bir ortamda, 1 Mayıs’ta işçiler, yaşam hakkı ve emeğin hakkı için, bağımsızlık, adalet, laiklik ve hakça bir düzen için meydanları dolduracak.

İşçiler, asıl sorunlara acil çözümler önermek yerine camide miting yapıp, kürsüden seccade ve Kuran gösterenlere gereken yanıtı verecek.

İşçiler, dini, mezhebi, etnik kökeni kullanıp kimlik siyasetiyle halkı uyutmaya kalkanlara dur diyecek, sınıf siyasetinin önündeki engelleri kaldırmak için laikliğin sahiplenilmesini isteyecek.

İşçiler, ülkenin kendi kaynaklarıyla ayakta kalmasını sağlayacak devletçi politikalara dönülmesini isteyecek.

İşçiler, 1 Mayıs’ta emeğinden başka hiçbir serveti olmayanların sesini haykıracak, dayanışmayı örgütleyip güçlendirecek, sömürü düzenine son verilmesi için var gücüyle direnecek.

Yaşasın 1 Mayıs!