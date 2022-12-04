Yeni rant kapısı: Ormanda hayvan hapishaneleri

04 Aralık 2022 Pazar

Sokak köpeklerine karşı operasyonu bir yıldır bu köşede aşama aşama yazdım, uyardım. En başından beri bunun arkasında iktidarın olduğunu kanıtlarıyla aktardım.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Aralık 2021’de yasaya aykırı olarak belediyelere, sokak köpeklerinin barınaklara alınması talimatını verdiğinde bile durumu anlamayanlar ya da anlayıp da bu talimatın yasaya aykırı olduğunu söylemekten korkanlar veya “söylersek iktidarla aramız bozulur” diye hesap yapanlar, bugünlerde yeni uykudan ayılmış gibi davranıyor.

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, birkaç gün önce Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısından sonra, İstanbul’un pilot bölge seçildiğini, hayvan barınakları için ormanlık alanlarda yerel yönetimlere yer tahsis edileceğini duyurdu.

Ayrıca sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini, bu çalıştayda “akademisyenlerin, uzmanların görüşleri alınarak bir yol haritasının belirleneceğini” söyledi. İktidar kanadından da sadece bakanlıklar ve kurumlar katılacak, STK’ler, gönüllüler olmayacak diye bilgi verildi.

HÜKÜMSÜZ BİR ÇALIŞTAY

Çalıştayın yapıldığı gün, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki, sosyal medya hesabında “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ‘Sahipsiz Hayvanların Popülasyon Artışına Çözüm Çalıştayımız’ başladı” diye yazınca hâlâ iyi niyetini koruyanlar, gerçekten çözüm arayışı olduğunu sandı.

Oysa paylaşılan fotoğraflara dikkatlice bakınca gördük ki katılımcılar arasında Havrita Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü avukat Devrim Koçak da var!

Havrita’yı duymayan varsa hatırlatayım. Sokak köpeklerinin yer bilgilerinin girilmesi için kurulan ve onların yaşam haklarını tehdit eden bir yazılım programıydı.

Geçen yaz Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu’nun başvurusu ve Antalya 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla, “sokak köpeklerinin hedef gösterildiği ve tehlikeye atıldığının tespit edildiği” gerekçesiyle erişimi engellenmişti.

İşte kamuoyunda büyük tepkiye yol açan Havrita adına sözcülük yapan kişi, çalıştaya çağrılmış.

Sokaktaki hayvanların “itlafını” yani öldürülmesini savunanların, bireysel silahlanma çağrısında bulunanların ve cemaat bağlantıları ortaya çıkanların yer aldığı yapılanmaların sözcülüğünü üstlenen birinden söz ediyoruz.

Güvenli Sokaklar Derneği’nin sosyal medya hesabından, bu kişi hakkında İstanbul Barosu’nun soruşturma açtığı da duyurulmuştu.

BUNUN SONU TECRİT VE VAHŞET

Çalıştayda en ön sırada oturanlardan biri de hayvan hakları savunucularını “bir avuç hayvantapar” diyerek küçümseyen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’dı.

Sokak köpeklerine karşı aylardır nefreti körükleyenlerden görüş alarak çözüm oluşturulacağını söyleyenler, demokratik kitle örgütlerini ve sahada yıllardır mücadele veren aktivistleri yok saydı.

Elbette şaşırmadım. Çünkü sokak köpeklerine karşı yürütülen bu kirli operasyonu, yapacakları devasa tesislere hayvanları hapsederek sürdürme niyetindeler.

Hayvanlara “yaşam alanı” sağlanması bahanesiyle, belediyelere ormanlardan alan tahsis etmeyi fırsat bilip yeni bir yağmayı başlatacaklarını düşünüyorum. Bu tesislerin inşası, köpeklerin sokaklardan toplanması ve beslenmeleri için yapılacak ihalelerin kimlere gideceğini tahmin etmek de zor değil.

Gaddar insanlar, yüzyıllar önce sömürmek için evcilleştirdikleri köpekleri hâlâ üretip satmaya devam ederken artık onları sokakta istemiyor. Bu yüzden hepsini tecrit edecekler ve yapacakları hapishanelerin kent içinde insanların kolaylıkla ulaşabildiği bakımevlerinden daha iyi olacağına inanmamızı bekliyorlar.

Gerçek şu ki bunun sonu, Konya’dakine benzer vahşettir.

Bu, hayvanlar üzerinden yürütülen bir rant oyunudur. Derhal durdurulması için çağrı yapıyorum ve bir kez daha yineliyorum:

5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası yürürlüktedir ve hükümetin görevi yasalara uymaktır!