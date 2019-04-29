Tek devrelik oyun

Çocuk istismarına da ilgisiz kalmıyor Beşiktaş tribünleri. “Susma” diyor bir dakikalık susma eylemiyle. Ve karşılaşma başlıyor. Hatta Beşiktaş 8’de Burak’ın maharetli vuruşuyla golünü de buluyor. Ama karşılaşmada topla daha çok oynayan da etkili ataklar yapan da Ankaragücü. Yani o tek gol galibiyet için yetmeyecek gibi. Siyah-Beyazlılar paslı akışkan oyunu bir türlü yakalayamıyor. Bu kadar top kaybıyla bu mümkün değil zaten. Zor kazanıyorlar kolay kaybediyorlar. En maharetli ayaklar bile dağılmış durumda. Özellikle Boyd ve Kitsiou durdurulamıyor bir türlü. Karius’a da çok iş düşüyor bu durumda. Kesinlikle skora etkili kurtarışlar yapıyor. İstatistikler, her şey Ankaragücü’nün lehine. İlk yarının sonunda 6 isabetli şutuna karşın Beşiktaş’ın 1 isabetli şutu var. O da gol zaten 2. yarıda her şey aynı. O kadar aynı ki yine Ankaragücü oynuyor ama golü Beşiktaş buluyor; Vida’nın fırsatçılığıyla 2. gol geliyor. Ama Kartal şanslı gününde. Atiba’ya yapılan faulle penaltı kazanınca 3. gol de Burak’ tan. Atiba’nın dirseğinin topa müdahale olduğuna karar veriyor VAR. Ama Karius kurtarıyor. Fakat VAR’dan kurtaramıyor. Tekrarlanan penaltıyı bu kez kurtaramıyor Karius. 2. atışta da Ankaragücü oyuncuları ceza alanına girdi ama ekrana bakmaya gerek duyulmadı bu kez. Son söz ise Adem Ljajic’ten; Beşiktaş 4-1’e getiriyor ama futbolu düşündürüyor.