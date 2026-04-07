Bir hakem nasıl olur da ta orta sahadan bir penaltıya hükmedebilir. Görmüyorsanız çalmayacaksınız. Yalancı tanıklık gibi bir şey olur çalarsanız. Üstelik bunun üstüne hüküm verip infaz yapıyorsunuz. Peki VAR niye var bu ülkede? Problem çözmek için mi yoksa başlı başına problem olmak için mi? Tamam diyelim ki, son Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki pozisyon en iyi ihtimalle “penaltımsı” bir pozisyondu. Böyle bir penaltıyı siz 90+10’da Galatasaray’a karşı, Fenerbahçe’ye karşı, son yıllarda Trabzon’a da karşı verebiliyor musunuz? Asıl soru bu işte? Ben hiç görmedim bugüne kadar. Kaldı ki penaltıyla da uzaktan yakından alakası yok pozisyonun. Bakmayın siz Trio adlı “emekli hakem üçlüsü”nün “Doğru karar” demesine. Onlar küçücük ekranda yavaş çekime bakıp her dokunmaya faul diyor. Çekicin her şeyi çivi olarak görmesi gibi!

KİMİN HİZMETİNDE?

Tamam sistem Fenerbahçe’nin yarıştan kopmasından korkuyor bunu anladık. Trabzon da herhalde “başkan kontenjanı”ndan yarışta. Ama bunu bu kadar şaşkın hakemlerle ve baktığı görüntüyü anlamaktan aciz VAR’larla açıkça yapmak ne büyük pervasızlık. Ne yapsın şimdi Beşiktaş? İlla ki çok sert tepkiler göstermesi mi gerek? Beğenmediği hakemleri soyunma odasına hapsetse ne olur mesela? Ya da “Yapı yapı” diye tepinip maça PAF takımıyla mı çıksa? Ya da TFF Başkanı’ıyla kapalı kapılar arkasında görüşüp hemen arkasından sert sözlerle onu istifaya mı çağırsa? Bu nasıl bir futbol ortamı? Böyle emek hırsızlığının normalleştirildiği, keyfiliğin yönetim tarzı haline geldiği yerde futboldan mı konuşacağız saf saf?

SKANDALLAR MARKASI!

İşin trajikomik tarafı TFF ve MHK’nin bu yapılanların fark edilmeyeceğini sanması. Bizim “Süper Ligimiz” dünyada “skandallar tiyatrosu” olarak anılıyor haberiniz yok. İşte sizin markanız. Ama ne gam bizim TFF ve MHK için. Onlar için önemli olan sadece hak etmeden oturdukları koltuklarını korumak. Onun için de kim güçlüyse onların suyuna gitme derdindeler. Nasıl olsa Portekizli VAR eğitmenleri var. Adil oyun, iyi ve tarafsız hakemlik, güven duygusu bir kez daha mı dibe vurdu; yollayın Portekizlileri ayarlanmış ekranlara, siz de ortalardan kaybolun.