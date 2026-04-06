Oyun müthiş bir mücadele ile başlıyor. Her iki takım da birbirlerine adeta adım attırmıyor. Yakın temaslı oyunda maçın hakemi Kol oyuna mümkün olduğunca müdahale etmemeye çalışarak pozisyonların oluşumuna katkıda bulunuyor. Ama tabii bu arada tartışmalı faul pozisyonları da es geçilebiliyor. Taraflar birbirlerini kilitlemeye çalıştılar. Ancak kapılan toplarla birkaç pozisyon da buldular. Beşiktaş orta alanı iyi mücadele ediyor fakat yaratıcı paslar için hep Orkun’un ayağına bakıyor. Ve ceza alanına girerken yapılan yanlış tercihler var. Maçın son yarım saatinde takımlar artık rakip alana rahat giriyor. Ama sonucu değiştirebilecek beceriyi gösteremiyorlar. Ta ki 90+7’ye kadar. Fenerbahçe dışarıda olan ve “yaratılan” penaltıyla 3 puanı alan taraf.