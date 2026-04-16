Burak Yılmaz’ın hakem yönetimlerine ilişkin, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu sorumlularına ilişkin açıklamalarına şaşırdınız mı? Kapılı kapılar arkasında cereyan etmiş diyalogları okudunuz mu? Ve sonra Türkiye’de meğer neler neler oluyormuş dediniz mi? Sanmıyorum çünkü her şey o kadar açık açık ortada ki kimse hiç bir şeye şaşıramıyor. Ama her şeyi bilen, hatta haksızlığa bizzat uğrayanlar bile ses çıkarmıyorlar, “Daha kötüleri de başımıza gelebilir” korkusuyla. Yani futbolda birileri ne isterse o oluyor, kalıbına uysun uymasın.

BAHİS OPERASYONU

TFF Başkanı “Büyük bahis operasyonu başlatıyorum” dediğinde herkes heyecanlanmıştı. Ama beklenen olmadı. Bahisçilerin köklerine inilemedi. Göstermelik bir iki kişiye dokunabildi ancak. Bunlardan biri de Galatasaraylı Eren’di. O da sadece 45 gün ceza aldı. Buna karşın İngiltere’de bahis oynayanlara en az bir yıl futboldan men cezası verildi. Neyse, aslında herkes üç aşağı beş yukarı futbolumuzun gerçeklerini biliyorken Burak Yılmaz’ın anlattıkları sürpriz değildi belki ama böyle açık açık konuşma cesareti göstermesi önemliydi. Hem de bir daha teknik direktörlük görevi alamama ihtimaline karşı. Zaten sistem farklı olanları ya kendi zeminine çekmek için zorluyor olmazsa da dışarı atıyor. Yani birilerine biat edersen varsın etmezsen yoksun. Sorunun kaynağı olarak sürekli hakemler gösteriliyor ama aslında onlar zincirin son halkası. Baskı altındalar ve kendilerinden ne bekleniyorsa onu yapıyorlar. İşte bu yüzden de Dünya Kupası’na bir tane bile Türk hakem çağırılmıyor.

LUCE’YE ÖZÜR

Ve lafı yine Lucescu’ya getirmek istiyorum. Çünkü içim hiç rahatlamadı. Gördük tüm Avrupa kupası maçlarında dünya futbolunun ne kadar büyük bir saygıyla Luce’yi andığını. Hem de hiç ayak basmadığı statlarda, hiç dokunmadığı insanlarca. Oysa ki bize o kadar değerli hizmetlerde bulunmuş bir insana gereken değeri ne yaşarken ne de öldüğünde verebildik. Çok bilmiş kifayetsiz muhterislerin yaşarken arkasından neler neler söylediklerine, başarısız olması için neler yaptıklarına burada değinmek istemiyorum. Öldüğünde de özel hiçbir şey yapmadık maalesef. Lig takımlarına ve Milli Takım’a kattıklarına, gelecek için nasıl bir miras bıraktığına değinmedik bile. Beşiktaş stadında bir video, cılız bir “I love you Luce” sloganı, futbolcuların giydikleri Luce’li tişörtler... İşte hepsi o kadar. Olmadı. Özellikle kültüründe vefanın çok önemli bir yeri olan Beşiktaş için hiç olmadı.