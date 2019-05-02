Emsal kararlara uyun

Cumhuriyet’e yazan eski Yargıtay Başkanı Selçuk’tan, AKP’nin İstanbul seçimine ilişkin olağanüstü itirazını pazartesi günü görüşmesi beklenen YSK’ye tarihi çağrı:

“Bir yargı organının önüne gelen konularda ilke olarak bir görüş belirtilmesine her zaman karşı çıkmışımdır. Ancak bu konuda şunları belirtmekte yarar görmekteyim: YSK’nin eski kararları doğrultusunda sandık kurullarının oluşum biçimiyle ilgili olarak kendisini bağlayıcı nitelikte verdiği yerleşik kararlar bulunmaktadır. Son karar da şöyledir:

“Sandık Kurulları’nın teşkiline dair itirazlar 2 Mart tarihinde kesin olarak karara bağlanmış olması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine.” (Karar n. 3469)

Üç yüz binden çok kısıtlı, hükümlü, ölü seçmenin oy kullanması konusu ise, somut kanıta dayanmayan soyut bir iddiadan ibarettir. Bir hükümlülük kararı bulunanlar “güvenlik önlemi” cezalarını çektikleri sırada “seçme hakkı”nı kullanamazlar (5237 sayılı Türk Ceza Yasası, m. 53/1-b, 2).

YSK de aynı doğrultuda kararı vermiştir: “Kasten işlenmiş bir suçtan hükümlü ve kısıtlı olanlar sadece ceza evinde bulundukları sırada oy kullanamazlar, tahliye edilmişlerse oy kullanırlar.” (Karar n. 1133).

Buna ve adli sicil kayıtlarına göre “hükümlü”, ayrıca “kısıtlı” olanlar, 31 Mart’a değin salıverilmişlerse, yazılı oldukları yerde elbette oy kullanabilirler. Nitekim öyle olmuştur da. Nitekim YSK’nin yerleşik görüşlerine göre, bu tür itirazların, seçmen kütükleri askıya çıkığında yapılması gerekir. Kütükler kesinleştikten sonra itiraz yapılamaz. (Karar n. 3119)

“Engelli” olmak ise, seçmen olmaya ve oy kullanmaya asla engel olamaz. Dahası engellilerin oy kullanmalarını kolaylaştırmak için devlet önlem almakla yükümlüdür. (Md. 74). Mahkeme kararıyla kısıtlanıp kendisine “vasi” atanmış olan akıl hastaları elbette oy kullanamazlar. Bunları belirlemek için mahkeme kararlarını belirlemek gerekir. YSK’nin önüne böyle bir belirleme gelmiş midir? Hiç sanmıyorum. Bu koşullarda YSK’nin eski görüşlerine göre karar vereceğine inanmaktayım.”

Prof. Dr Sami Selçuk

Eski Yargıtay Başkanı