Galatasaray derbisi kaybedilmese şampiyonluğa giden maçlarından biri olacakken şimdi sıradan bir karşılaşma bu. Taraftar da zaten sloganlarıyla hâlâ o maçta kaldığını gösteriyor. Daha çok da hakemleri eleştirerek. Maçın hemen başında 4. dakikada frikikten dönen topla Alanya golü buluyor ama VAR’dan ofsayt tespitiyle geri dönüyor. Ancak Beşiktaş tribünlerinin kızgınlığı bu maçtaki adil bir kararla sönecek gibi değil. Ve TFF’ye, MHK’ye hatta Beşiktaş yönetimine takımı koruyup kollayamadıkları için tepki sürüyor. Tribün hareketleri dışında karşılaşma tatsız tuzsuz. Yine de ilk yarıda karşılıklı 2 gol var. Gerçi Alanya’nın golü Caner’den geliyor ama olsun. Caner bu kez rakibe bırakmıyor bizzat kendisi başarıyor (!). Quaresma da sürekli top ister sonra ezer ya da dağlara taşlara atardı ya bu kez öyle olmuyor güzel ve isabetli vuruyor, Alanya karşısında 3 puanın kapısını aralıyor. Ama daha yaklaşık 36 dakika var. Ve Alanya vazgeçmiş de değil. Sonuçta Beşiktaş haftayı 3 puanla kapatıyor ama son 2 sezondur bozulan oyun sistemiyle futbolundaki düşüş devam ediyor. Baksanıza Kagawa gibi bir oyuncu böyle bir maçta bile kendisine ilk on birde yer bulamıyor. Dahası Şenol Güneş 2-1’i korumak için oyuna yine Necip’i alıyor.