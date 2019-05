Her şey güzel mi olacak, güç mü?

Türkiye’nin dört bir yanında birçok kişi çocukluktan delikanlılığa yönelmekte olan genç Berkay’ın şu tümcesini umutla, şevkle yineliyor:

- Her şey çok güzel olacak!

Berkay, seçim kampanyasında kendilerine seslenmekte olan Ekrem İmamoğlu’nun otobüsüne gülerek bağırmış:

- Her şey çok güzel olacak Ekrem Ağabey!

Ekrem Abi, bunu duymuş, bütün Türkiye’ye de duyurmuş. Halk benimsemiş, esnaf benimsemiş, sanatçılar benimsemiş, spor kulübü divan üyeleri benimsemiş.

Şimdi her yerde herkes aynı sloganı söylüyor:

- Her şey çok güzel olacak!..

- Her şey çok güzel olacak!..

- Her şey çok güzel olacak!..

Gencecik bir delikanlının masum, heyecan dolu morali herkesi sarıyor.

Toplumun da böyle bir morale ihtiyacı vardı, iyi oldu. Çünkü aynı zamanda artık her şey çok daha da güç olacak. CHP için çalışmış olan reklamcı Ateş İlyas Başsoy, bu noktaya dikkati çekip uyarıyor:

- Aman dikkat, her şey çok güç olacak, makara yarıştırmanın zamanı değil.

Ve ekliyor:

- Toplumun öbür yarısını çok büyük bir haksızlık olduğuna ikna etmek için çok çalışmak gerek.

***

Uyarı yerinde. Gerçekten 23 Haziran’a giden yol büyük güçlüklerle dolu. 23 Haziran’da daha da büyük güçlüklerle karşılaşılacağından kimsenin kuşkusu olmasın!

Daha şimdiden belli oldu, milli iradeyi ayaklar altına alanlar, planlarını “oylarımız çalındı!” kurgusu üstüne bina etmeye çalışacaklar. Bu yönde ellerinde herhangi bir kanıt olmadığı için de (olsaydı YSK’ye güle oynaya ibraz ederlerdi) herhangi bir delil ileri süremeyecek, ama çok ustası oldukları algı oluşturma yöntemlerine başvuracaklardır. Buna karşı, bıkmadan usanmadan, sabırla, dirençle mücadele etmek ve çalınan oy falan olmadığını anlatmak gerek. Ateş İlyas Bey’in de belirttiği gibi, toplumun öbür yüzde ellisini ikna etmek için çok çalışmak zorunlu.

Unutmayalım, 31 Mart’ta sandıkta beliren iradeyi iptal ettirenlerin elinde matbaaları, stüdyolarıyla, artık basın olmaktan çıkıp kaba propaganda aracı haline gelmiş yandaş medyaları var.

Milli iradeyi iptal ettirenler, 23 Haziran’a giderken, daha önce de yaptıkları gibi, devletin bütün olanaklarını seferber edeceklerdir. Devletin güçleri, devletin amaçları dışında kullandırıldığında veya kullanıldığında yeryüzünün en gaddar çetesiyle karşılaşılmış gibi olunur.

Sandık kurullarının oluşumunda, bu kez geçmiş olayların etkisiyle, başlarına daha büyük badireler açabileceği korkusu yüzünden bir kısım insanlar görev almaktan çekineceklerdir. Zaten, milli irade gaspçıları da, oraya kendi militan yandaşlarını yerleştirmenin çabası içinde olacaklardır.

Ayrıca Büyükçekmece’de yaşandığı gibi, halkın polis baskısıyla korkutulması yöntemlerini de denemek isteyenler çıkacaktır.

Bunları dengeleyecek sağduyu sahibi seslerin ne kadar çıkabileceği belli değildir.

***

Sandık başında seçmenin iradesini etkileme girişimlerine kalkışmayı deneyenler de olabilir.

“Bütün bunları nereden çıkarıyorsun?” demeyin! Şimdiye kadar yaptıkları, şimdiden sonra yapmaya çalışacaklarının göstergesidir.

Ve bütün bunları şimdiden bilmek gerekir ki karşılaşıldığında şaşırılmasın ve gerekli direnç gösterilebilsin.

Bu gerçekleri görürken, unutmamalı, bunların üstesinden gelmek mümkündür.

Bu da demokrasinin bedelidir.

Bu gerçekleri ıskalamadan açıkça söylemeliyiz ki 23 Haziran’a giden yolda ve 23 Haziran’da her şey, çok güç olacaktır.

Ama sonra da, sizlerin sayesinde, her şey çok güzel olacak.

Şüpheniz olmasın!