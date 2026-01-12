Derbi öncesi gazetemize verdiğim görüşte iki teknik direktörün taktik detayları ön plana koyduğunu 90 dakikanın belirleyici faktörünün de bu olacağını belirtmiştim. Nitekim maçın ilk anından hakemin bitiş düdüğüne kadar oyuncularının ne yapacağını harfiyen planlamış Tedesco derbinin kazananı oldu. Bu sonuç sürpriz mi? Asla değil... Çünkü sahada ne istediğini bilen, topu daha çok G.Saray’a bırakan ancak rakibinin rahat oyun kurmasını yaptığı baskıyla önleyen bir F.Bahçe izledik. Bazen büyük takımlar şu görüşün esiri haline geliyor: Topa biz sahip olmalıyız, biz sürekli hücum etmeliyiz, devamlı pozisyon bulmalıyız!.. Modern futbolda artık buna yer yok. Çünkü herkes gücü oranında sahada bir plan uyguluyor, bazen oynayarak bazen de rakibini bozarak sonuca gidiyor.

Tedesco ligde 1-1 berabere kaldığı G.Saray maçının analizini çok iyi yapmış, dersine çalışmış. İkinci yarının belli aralıklarında Sarı-Kırmızılıların topla oynama oranları yüzde 80’e yakındı. Ancak G.Saray’ın bir tane gol pozisyonunu hatırlayan var mı? Yok. Çünkü öyle bir pozisyon yok. Bunu sağlayan F.Bahçe’nin top rakibindeyken Guendouzi ve İsmail başta olmak üzere yaptığı ön alan baskısı, sahayı iyi parselleyip Barış-Sane-Yunus üçlüsüne boş alan bırakmamasıydı. Sarı-Lacivertliler topu kazandığında da Musaba ve Kerem’le G.Saray savunmasının arkasına doğru uzun koşular attı. Musaba ile Kerem, G.Saray’ın ortada Torreira-Lemina, geride Sanchez-Abdülkerim ile kurduğu hem ikili hem dörtlü blokları parçaladı. Tedesco buna çok önem vermiş. Torreira ile Lemina hattını kırıp onları sürekli Kerem ve Musaba koşularına müdahale etmeye zorlamak çok akıllıcaydı.

Galatasaray konsantrasyon eksikliğinin yanı sıra taktik anlamda derbide bir şey sunamadı. Barış-Sane boş alan bulamadı. Yunus patlayıcı gücünü, çalım yeteneğini gösteremedi. Baskı anında topu doğru kullanacak İlkay yedekti, oyuna girdikten sonra da bunu pek yapamadı. Bence Sarı-Kırmızılı takım fiziksel anlamda dirençli bir orta saha oyuncusunun yokluğunu çok arıyor. Ve tabii ki Osimhen’in eksikliği fazlasıyla hissediliyor. Atak ve oyun sürekliliği sağlayamadığı anlarda G.Saray eskisi gibi duran toplardan da skor üretemeyince tamamen etkisini yitiriyor. Okan Buruk’un artık alternatif oyuncu ve oyun planlarını devreye sokması gerekiyor. Aksi takdirde sadece birkaç ismin günlük performansı, şampiyonluk yarışında G.Saray’ı ayakta tutmaya yetmez, Şampiyonlar Ligi’nde başarıyı getirmez.