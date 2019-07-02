Ergenekon alçaklığını savunanlar: Diz çökün ve özür dileyin

Bitmiş tükenmiş davalar hakkında oturup yazmayı çok sevmem, ama Balyoz olsun Ergenekon olsun, başından beri sahtekârlıklar üzerine kurulan davalar olduğu üzerine yüzlerce yazı kaleme aldığım bu iki dava aslında çökeli yıllar oldu. Bizde adalet her konuda hep geriden geldiği için, şimdi de Ergenekon’un çöküşü resmiyet kazandı.

Ergenekon’un örgüt yapısı şemaları çizilmiş ve bir numara kim diye sık sık sorulmuştu. Duruma, zamana ve kasta göre, 1 numara değişmiş veya boş bırakılmış, sonunda İlhan Selçuk Ağabey’in resmi konmuştu.

Terörün aletleri

O zaman estirilen terörü anımsayın, FETÖ ve medyası, AKP iktidarı ve medyası, onlara alet olan kıytırık kanaat önderleri, on paralık beyinsiz yazılarıyla, yaşanan tüm bu maddi ve manevi işkenceye ortak oldukları gibi, bizzat uygulayıcıları olmuştu.

Öyle ki, içimizden pek çoğu da, Zekeriya Öz’ün yanında “dürün defterlerini” diyor ve destek veriyordu.

Yalan üzerine kurulan bir itibar ve can mahvetme operasyonu ile suçlanan insanlara neredeyse 10 yıldır hayatı zehir ettiler; kendilerine, çocuklarına, eşlerine, arkadaşlarına, çevrelerine dünyayı dar ettiler.

Arınç: Bağırsak temizleniyor

FETÖ’nün defteri dürüldü, son çare olarak büyük bir terör örgütüne evrildi. Ama devlet onların elindeydi ve iktidarı tamamen ele geçirmeye yönelince tasfiye edildiler.

Onları devlette egemen duruma getiren partinin önde gelenleri, ne istediler de vermedik diye suçlarını itiraf ediyor, bugün maaşına zam yapıldığı için eleştirenlere “edepsiz” diyebilen Bülent Arınç, “Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’ye şükranlarımı sunuyorum” diyordu. FETÖ’yü eleştirenlerleri de çıkar odaklı kişiler olarak nitelendiriyor ve “Hocaefendi’yi hep kötülediler hep ondan şüpheyle bahsettiler” diyordu. “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diye kükrüyordu! Ama Arınç, yüzlerce kişinin canını verdiği ve sakatlandığı FETÖ’nün darbe girişimine uzanan operasyonuna geçmişte verdiği desteğin hiçbir hesabını vermedi.

Oğlunu milletvekili yaptırdığı gibi, damadını da FETÖ operasyonlarından kurtardı.

Diyeceksiniz sadece Arınç mı? Bugün iktidarın içinde ve çevresinde onlarca “siyasi ayak” da darbeciliğe varan FETÖ operasyonlarına, FETÖ’ye canıgönülden büyük destek vermediler mi?.. Mahkemelerden yakalarını kurtarmak için FETÖ borsası konusu olmadılar mı, iktidarın kanatları altında kalarak postu kurtarmadılar mı?

Ama şimdilik, gelecekte birileri çıkar ve FETÖ darbe girişiminin yarım kalan davalarını tamamlamaya kalkar.

Kozmik Odacı Arınç şimdi zamlı aldığı maaşı bu milletin vergisiyle ödediğini unutmuşa benziyor. Hazineden aldığın sürece paralarını, hesap da sorulacaktır.

Bütün millet yargılandı

Balyoz ve Ergenekon’dan sadece yüzlerce insan yargılanmadı, bütün bir millet yargılandı!

Milyonlarca insanın vicdanı, namusu, itibarı sorgulandı..

Silivri’nin o dava salonlarında milyonların yüreği attı. Yargılananlara yöneltilen sorular milyonlara yöneltildi, yaptıkları kötü muameleler, milyonlara karşı yapıldı.

İnsanlar öldü. Kalan sağlar dimdik ayaktalar.. Zedelenmiş olsalar da..

Ama dava bitmiş görünse de daha yıllarca sürecektir.. Kimsenin şüphesi olmasın.