Eski İstanbul başsavcısı ve İBB operasyonları ile ilgili operasyonların ve iddianamenin mimarı iken Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek’in başkanlığını yaptığı HSK (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) 18 Mart’ta özel bir operasyon yaptı ve Antalya cumhuriyet başsavcısı ve başsavcı vekili ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi başsavcı vekilini görevden adı ve görev yerlerini değiştirdi. Tabii, aynı kararnamede bazı kentlerde de atamalar yapıldı.

Fakat Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek üzerinde yapılan spekülasyonlara denk gelen bu yeni atamaların, tabii ki oradaki yargılamalar üzerinde baskıyı artıracağı da doğal bir muhalif yorum olarak düşünülmeli.

ETİK HATIRLAYAN HSK

Başsavcı vekilinin, Muhittin Böcek için yapılan bir duaya katıldığı ve amin dediği belirtiliyor. HSK, yargı etiğine ve tarafsızlık ilkesine ilişkin soruşturma başlatmış bu dua üzerine. HSK özellikle muhalefetten kendisine yapılan onlarca (tonlarca mı deseydim!) şikâyetlerde kılını bile kıpırdatmazken...

Demek yargı etiği diye bir şey hatırladı HSK. CHP’nin savcı ve hâkimlerle ilgili yaptığı başvuruların hepsi demek yargı etiği çerçevesinin dışında kalıyormuş. İktidar ve adamlarına dokunmayan bir etik. İktidar bağışık bundan, ne yapsa yeridir ve etik içidir...

BAŞSAVCI DEĞİLSİNİZ

Adalet bakanı, mahkemeler üstü bir pozisyon alacakken kendisini hâlâ İstanbul başsavcısı hissediyor ki Muhittin Böcek’in önümüzdeki zamanda itirafçı olacağı imasıyla henüz zamanının gelmediğini söyledi.

Başkan Muhitten Böcek’in itirafçı olması için kendisi başsavcı iken İstanbul’dan adam gönderdiği konusunda Böcek’e de dayanarak Özgür Özel açıklamalar yaptı. Sözde Böcek, Özgür Özel’e 50 milyon TL para vermiş.

Bu iddianın iddianameye girmesi için de “zamanı varmış” bakan beye göre.

Acaba bundan ne anlamalı?

Başından beri böyle bir iddiayı reddeden Böcek’in itirafçı/iftiracı olması için üzerinde yargı baskısı mı artacak?

Savcılardaki bu değişikliklerin Böcek davası ile bir ilgisi var mı?

Bunlar kamuoyunda oluşan karanlık düşünceler.

Bu sayfada paylaştığım grafikte, Ekrem İmamoğlu davalarında iktidarın/bakanlığın vb. hoşuna gitmeyen kararlar alan yargıçların nasıl hallaç pamuğu gibi savrulduğu görülüyor.

Bu savrulmada başsavcı iken Gürlek’in bir dahli olmadığını söylersek gülünebilir.

Adalet Bakanlığı ve HSK, elinizi yargıçlar üzerinden çekin ve özgür yargılamaları ve yargıçların özgür kararlarını içinize sindirin.

Biraz zor olacak, biliyorum ama ülke adaletsizlikten zaten kırılıyor.

Unutmadan, 11 tapu belgesi konusunda iktidar saflarından ses çıkmaması bize ne anlatıyor?