Geri dönüşü yok!

08 Mart 2020 Pazar

Bir buçuk sezonda üç teknik direktör değişikliğine giden Fenerbahçe’nin düştüğü duruma bakın. Yönetimin, Cocu ve Koeman’dan sonra göreve gelen Ersun Yanal’ın vaatleri işe yaramadı. Yanal, 2013-14 sezonunda Sarı-Lacivertlileri şampiyon yaptığında Aykut Kocaman’ın bıraktığı mirası yemişti. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk gecesine katılmayan ve özel yaşantısıyla gündeme gelen Yanal’ın biletini kesmişti. Koç dönemindeki teknik adamlar sınıfta kaldı. Şimdi arayış 4. hoca için! Kalan haftalarda dışarıdan bir isim gereksiz. Kulüp, bünyesinde bulunan hocalarla idare edebilir. Altyapı genel koordinatörü Serdar Dayat’ın (4 dil biliyor) UEFA Pro-Lisansı var. Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız’ın antrenör, Volkan Demirel’in B, Emre Belözoğlu’nun A diploması ellerinde. Dün takımın başında Zeki Hoca yer aldı. 12 yıldır F.Bahçe’de görev yapan Göle; Pereira, Advocaat, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Cocu, Koeman ve Yanal’la çalıştı. Yönetimin yapacağı en güzel iş bu ekiple ligin sonunu görmek. Teknik adam elbette gelecek. Eğer akıllarında yabancı isim varsa gelip yol haritasını belirlesin. Türk olursa kimler aday? Aykut Kocaman, İsmail Kartal kadar kimse kulübe yakın değil. Bir de Tayfun Korkut var. Abdullah Avcı iddiasına şaşırdım, taraftar bu ismi istemiyor. Yönetimin hata yapma lüksü kalmadı, 6 yıldır şampiyonluk yok. Aynı sorun sürerse kongre girişimleri bile başlayabilir.

Gelelim Denizli maçına... F.Bahçe’deki değişim kaleci Altay’ın form tutması, Mehmet Ekici ve Ferdi’nin 11’de oynaması. Altay dün 3 net top kurtardı. Ekici, Ozan’ın gölünde ortayı kesti. Ferdi, rakibi zorladı. Görev verilen hocalar eminim işlerini Yanal’dan daha iyi yapar. Statta 24 bin 718 taraftar vardı. Bunun adı sevgidir. Hakem Zorbay Küçük başarılı bulduğum bir genç. Kötülerin içinde iyi olanı. Penaltıyı VAR uyarısıyla verdi, doğru yaptı. Tolgay’a 2. sarıdan çıkardığı kırmızıyı tartışmıyorum. Maç 1-1’ken F.Bahçe’nin Serdar’la bulduğu golü niye iptal etti anlamadım! Denizlispor ne istediğini bilerek oynadı; hatta 75’te 2-1 öne geçtiklerinde bazı F.Bahçeli futbolcuların gardı düştü, üstüne Rodallega karşı karşıya kaçırdı! Sarı-Lacivertlilerde Gustavo, Serdar, Isla, Altay ayakta kalan isimlerdi. Nitekim Serdar 90+3’te kornerden gelen topta golü atıp skoru 2-2 yaptı ve geri dönüşü sağladı. Ancak Sarı-Lacivertlilerin yitirdiği puanların, yaşadığı hakem hatalarının, kaybolan şampiyonluk şansının maalesef geri dönüşü yok!