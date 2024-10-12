Günlük Burç Yorumları: 13 Ekim Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Ekim 2024 - 16:15

Güncelleme: 12 Ekim 2024 - 16:15

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Çatışmaları ve anlaşmazlıkları yaratan şey takıntılarınız olabilir. Size zarar veren ne varsa uzaklaşmayı öğrenmeli ve akışına bırakmalısınız. Kriz yarattıkça işleri daha fazla zora sokuyorsunuz. Bu aralar sadece kendinizle ilgilenin.



