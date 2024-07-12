Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Temmuz Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün yalnız kalmak isteyebilir, ilişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyebilirsiniz. Arkanızdan çevrilen gizli saklı işlere karşı uyanık olun. İş hayatınızda belirsizlikleri akışına bırakın. Sağlığınıza özen gösterin.
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