Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konularında önemli ve pozitif gelişmeler olabilir sevgili akrepler. Çevrenizden destek görebilirsiniz. Özel hayatınızda kendinizi güvende hissedeceğiniz insanlarla vakit geçirmelisiniz. Çocuklarınızla alakalı pozitifin gelişmelerin olabileceği bir gün.
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