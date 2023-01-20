Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, işler her ne kadar yolunda gitmeye başlasa da içinizdeki huzursuzluk olayları tarafsız bir şekilde görmenize izin vermiyor. Doğru adımlarla ilerliyorsunuz, doğru kararlar alıyorsunuz. İç dünyanıza dönün, sizi huzursuz eden asıl konuların üzerine kararlılıkla gidin.
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