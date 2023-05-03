Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 03 Mayıs 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. İlişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Şifa çalışmaları, meditasyon, manevi çalışmalar iyi gelecektir. Kendinizi hem duygusal hem fiziksel anlamda şifalandırabileceğiniz bir gün.



