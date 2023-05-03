Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. İlişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Şifa çalışmaları, meditasyon, manevi çalışmalar iyi gelecektir. Kendinizi hem duygusal hem fiziksel anlamda şifalandırabileceğiniz bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- Son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
- ORC'den son anket: AKP'ye büyük şok
- İlkokulda katliam yaptı
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- Erdoğan'ın eski metin yazarı: Yüzündeki farklı ifade...
- İstanbul'da dehşet: Ağaca asılı halde bulundu
- Son sonuçlar paylaşıldı: İlk turda bitmese bile...