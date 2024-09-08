Günlük Burç Yorumları: 9 Eylül Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Eylül 2024 - 16:57

Güncelleme: 08 Eylül 2024 - 16:57

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu anlayacağınız bir gün. Sağlığınızla alakalı görmezden geldiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Gizli saklı ilişkilerden uzak durmalısınız. Her şeyi açık şekilde yaşamak olası problemlerin önüne geçecektir.