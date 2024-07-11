Günlük Burç Yorumları: 12 Temmuz Cuma Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Temmuz 2024 - 15:59

Güncelleme: 11 Temmuz 2024 - 16:01

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Gözlerinizdeki çocuksu heyecan, insanlara sizde şeytan tüyü olduğunu düşündürüyor. Yakınlarınızın size olan bağlılığını suistimal etmeyin. Daha sağlıklı ve uzun soluklu ilişkilerin püf noktası vefalı olabilmektir. Sevdiklerinizi kırmayın.