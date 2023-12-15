Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Özel hayatınız ve ilişkilerinizde bugün gerginlik yaşayabilirsiniz sevgili aslanlar. Keyifli vakit geçirmek sizin elinizde. Benmerkezci davrandığınız sürece istediğiniz desteği göremeyeceksiniz. Bizlik bilincini içselleştirmeli, takım ruhunun önemini kavramalısınız.
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