Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023 - 17:07

Güncelleme: 14 Ağustos 2023 - 17:07

Balık ve yükselen balıklar:

Strese bağlı sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz. Taşınma ve yer değişiklikleri gündemde olabilir. Duygusal kararlar almayın ve düşünmeden eyleme geçmeyin. İş hayatınızla alakalı bir karar alma aşamasındaysanız birkaç gün ertelemenizde yarar var.