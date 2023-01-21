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Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 19:00

Balık ve yükselen balıklar

Bugün iç dünyanıza dalmak, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Sağlık konuları gündeme gelebilir. Gizli saklı konulara eğiliminiz artabilir. Sizi sıkan kalabalıklardan biraz uzaklaşın. Ne istediğinize karar verin ve kendinizi tanımaya çalışın. Kendinizle kurduğunuz bağ güçlendikçe ilişkileriniz de sağlıklı olacak. 



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