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Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 13 Ekim 2024 - 16:40

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Bugün yaşam alanınızı biraz düzenlemek, sizi olumsuz etkileyen eşyaları yaşam alanınızdan çıkartmak enerjinize iyi gelecektir. Bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir, sindirim hafif gıdalarla beslenmeye özen gösterin. Kendinizle baş başa kalmak bugün çok iyi gelecek.


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