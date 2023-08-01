Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Gelecek planlarınızı hayata geçirmenize destek olabilecek yeni tanışmaların olabileceği bir gün. Kafanıza koyduğunuz fakat geciken birçok konu bu aralar hayat bulabilir. Uyumlu ve istikrarlı olabilirsiniz istediğiniz sonucu alabileceksiniz.
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