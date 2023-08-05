Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ağustos Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Hayatınızı düzene sokmaya çalışırken çıkan aksilikler canınızı sıkıyor olabilir. Sorunları hallederek ilerleyin çünkü yok saydığınız konular ilerde tekrar karşınıza çıkacaktır. Birikmiş işlerinizi yavaş yavaş halledin. Daha huzurlu hissedeceksiniz.
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