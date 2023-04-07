Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 19:00

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sevgili boğalar, siz istikrarlı olmak istedikçe yaşantınızdaki gelgitler dengenizi bozuyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, huzur istiyorsunuz. Kendi değerinizi hatırlayın. Unutmayın; sizin sizden başka dostunuz yok.