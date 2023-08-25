Doğuştan şansı olmayan en dertli 5 burç: Hiç şansları yok

Yayınlanma: 25.08.2023 - 19:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 19:00

Hayatın her alanında şans faktörü önemli bir rol oynar. Bazı burçlar şanslı doğarken, bazıları ise şanssızlıkla mücadele etmek zorunda kalır. İşte hayatlarında şansı olmayan 5 burç:





1- Balık Burcu: Balık burcu, yaşadığı her olumsuzluktan şikayet eder. Hayal güçleri çok yüksektir ve zaman zaman gerçek dışı senaryolar üretebilirler. Bu nedenle, küçük sorunları bile büyüterek derin bir endişe içinde kendilerini bulabilirler.

2- Yengeç Burcu: Yengeç burçları aşırı hassas karaktere sahiptir. Herhangi bir olumsuz durumda hemen şikayet etmeye başlarlar ve kendilerini çökmüş hissederler. Bu durum, çoğu zaman depresif bir ruh haline neden olabilir ve fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmekte zorlanırlar.





3- Kova Burcu: Kova burçları düşünceli bir yapıya sahiptir ve büyük bir kısmını küçük endişelere odaklanarak geçirirler. Gereksiz streslere girme eğilimindedirler ve bazen anın tadını çıkarmayı unutabilirler. Önemsiz konulara bile aşırı önem vererek fazladan çaba harcarlar.





4- Koç Burcu: Koç burçları stresle baş etme konusunda ustadırlar. Kararlarını karmaşık hale getirme eğilimindedirler ve genellikle önemsiz konular için endişe duymaya devam ederler. Kararsızlık da bu burcun endişelerini artırır.





5- Aslan Burcu: Aslan burcunun yüksek standartları vardır ve kendilerine koydukları hedeflere daima sadık kalmaları nedeniyle her an stres yaşayabilirler. Değişikliklere uyum sağlama konusunda zorlanırlar ve korkunç senaryolar yaratma eğilimindedirler.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr