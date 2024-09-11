Günlük Burç Yorumları: 12 Eylül Perşembe İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Eylül 2024 - 16:40

Güncelleme: 11 Eylül 2024 - 16:40

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevgili ikizler, ilişkilerinizde sorunlar bitmek bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Neye karar vereceğinizi şaşırmış ve yönsüz hissedebilirsiniz. Gereksiz riskler almamanız gereken bir gün, düşüncesiz adımlar atmayın. Hata yapmaya açıksınız. Sabırlı ve sakin olmalısınız.