Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Farklı fikirlere açık olmanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili kovalar. Biraz esnek olmaya çalışın. Bugün inatçı tavırlarınız pek te işe yaramayacak gibi görünüyor. Mücadele içindesiniz. Taviz vermeniz gereken bir gün.
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