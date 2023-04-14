Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Dış görünüşle alakalı sıra dışı değişiklikler yapmak veya kendinizi farklı şekilde ortaya koymak isteyebilirsiniz. Dikkat çekmek için bunlara ihtiyacınız yok. Yeterince yetenekli ve başarılısınız. Odak noktasını değiştirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- 'Hilal Kaplan Sarı' iddiaları gündeme bomba gibi düştü
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- VakıfBank, altın setle finalde
- Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce
- Hatay Valisi'nin istifasının perde arkası ortaya çıktı
- AKP listelerinde 3 isim değişecek
- Fenerbahçe pes etmiyor!
- Nuri Bilge Ceylan yine aday