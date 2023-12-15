Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, fikirlerinizi kararlılıkla eyleme dökeceğiniz günler geliyor. Yeteneklerinizin farkındasınız. İşlerinizi planlayın ve başka insanların fikirlerini önemseyin, böylece daha sağlam ilişkiler kurabilirsiniz.
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