Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023 - 17:58

Güncelleme: 19 Temmuz 2023 - 17:58

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkiler konusunda biraz huzursuzluk yaşama olasılığınız yüksek sevgili kovalar. Kendinizi nerede ortaya koyup nerede duracağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Sosyal çevrenizden hoşlanmadığınız bazı tepkiler alabilirsiniz. Biraz kendinizi sorgulayın.