Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Nisan Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün konulara yaklaşımınız oldukça sıradışı olabilir sevgili oğlaklar. Maddi konular gündeminizde, para girişiniz olabilir. Sağlığınızla alakalı kararlar almalı ve bundan sonraki süreçte kendinizle daha fazla ilgilenmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- Altaylı'dan 'Kızılay' tepkisi: 'Sizi havlatanlar...'
- İBB'ye polis engeli
- Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye 2018 göndermesi