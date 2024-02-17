Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınızın tam olarak ne olduğunu netleştirmeli, kendinize bir plan-program yapmalısınız. İnsanlara sorumluluk vermekten korkmayın. Soğukkanlılığınızla tüm krizlerin üstesinden gelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
- 387 hakim ve savcı hakkında inceleme
- 'AKP'ye bırakılamaz'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!
- Ahmet Kaya’nın ağabeyi hayatını kaybetti
- Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu