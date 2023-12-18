Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, sizi aşağı çekmeye çalışan gündemlere rağmen siz gayet netsiniz. Yakın çevrenize karşı güveninizi sarsacak gündemler yaşayabilirsiniz. Kendinizi bu kadar iyi tanımanız ve dik duruşunuz insanları rahatsız ediyor.
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