Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün ilişkiler açısından gergin bir gün olabilir sevgili oğlaklar. Özel hayatınız ve işiniz arasında ikilemde kalabilirsiniz. Sizin için özel olabilecek insanlara zaman ayırın. İnsanlara değerli hissettirdiğinizde beklediğiniz değeri görebileceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
- Mevsimi başladı, tezgahların yeni gözdesi oldu!
- Çatlak fotoğrafları delil sayıldı!
- 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu
- Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı?
- O isim aday gösterildi!
- Konut fiyatları neden düşmüyor?
- 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
- Dokuz Eylül’ün yeni rektörü belli oldu
- İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu