Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Temmuz Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınızın tam olarak ne olduğunu netleştirmeli, kendinize bir plan-program yapmalısınız. İnsanlara sorumluluk vermekten korkmayın. Soğukkanlılığınızla tüm krizlerin üstesinden gelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Koca'nın beklenmeyen konuşması
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- Aldatmaya en yatkın 4 burç
- 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'