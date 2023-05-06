Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, yoğun temponun içerisinde biraz durup dinlenmeye çok ihtiyacınız var. Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gün. Kendinizi bu kadar ihmal etmeniz yanlış kararlar almanıza sebep oluyor. Sorumluluklarınızı azaltmaya çalışın.
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