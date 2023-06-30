Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 30 Haziran 2023 - 17:30

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

İş hayatınız ve ilişkilerinizle alakalı size katkı sağlayacak yeni bağlantılar kurabileceğiniz bir gündesiniz. İşler tam olarak istediğiniz gibi ilerlemiyormuş gibi görünse de başarılı olmamanız için bir sebep yok. Kararlarınızdan vazgeçmemelisiniz.