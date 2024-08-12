Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Ağustos 2024 - 16:17

Güncelleme: 12 Ağustos 2024 - 16:17

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Düşünüp duruyorsunuz sevgili teraziler. Biraz harekete geçin, düşüncelerinizi hayata geçirmek için bir şeyler yapın. Bugün parasal konulara odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni kararlar alırken biraz ayaklarınız yere sağlam basmalı.